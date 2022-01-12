Юрист «Офиса по правам людей с инвалидностью» Олег Граблевский, находящийся под поручительством, уехал из Беларуси

Юрист «Офиса по правам людей с инвалидностью» Олег Граблевский, находящийся под следствием по уголовному делу, уехал из Беларуси. Об этом он рассказал он на своей странице в фейсбуке.

«Все время заключения беларуские и международные правозащитные организации, журналисты, политики, общественные активисты боролись за наше освобождение. Их труд не был напрасным. С болью и тяжелым сердцем я должен был покинуть Родину. Но где бы я ни жил, я буду делать все, чтобы наша страна стала свободной», — написал Граблевский.

Юриста офиса Олега Граблевского и директора организации Сергея Дроздовского обвиняют в Беларуси в мошенничестве, совершенном группой лиц (часть 2 статьи 209 УК).

Сергей Дроздовский тоже уехал из Беларуси — об этом стало известно в конце декабря прошлого года.

В январе ДФР КГК начал проверку в отношении сотрудников организации, подозревавшихся в «неправомерном завладении» в 2020 году благотворительными взносами и международной помощью, которые предназначались беларусам с инвалидностью. 4 февраля Граблевского отправили в СИЗО, а Дроздовского — под домашний арест.

23 июля стало известно о ликвидации «Офиса по правам людей с инвалидностью», а через неделю правозащитников отпустили под поручительство.

5 ноября суд оштрафовал поручителей юриста «Офиса по правам людей с инвалидностью» Олега Граблевского и директора Сергея Дроздовского суммарно на 18 850 рублей. По мнению суда, Дроздовский и Граблевский нарушили условия меры пресечения (статья 121 УПК).