11 января Витебский областной суд приговорил жителя Лепельского района к 14 годам колонии за попытку взорвать машину с женой, сообщает пресс-служба Верховного суда.

По версии следствия, обвиняемый приобрел электродетонатор и бездымный порох массой чуть больше 200 грамм, переносил и хранил его (часть 2 статьи 295 УК). В мае 2021 года он изготовил и установил самодельное взрывное устройство на наружной поверхности днища автомобиля супруги Nissan X-Trail (часть 3 статьи 295 УК). Следствие квалифицировало эти действия, как покушение на убийство, совершенное общеопасным способом (часть 1 статьи 14 и пункт 5 части 2 статьи 139 УК).

Как сообщается, убийство не было доведено до конца, потому что устройство было «ошибочно подключено к иному проводу».

Обвиняемый признал вину частично.