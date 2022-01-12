Милиция изъяла у пенсионеров из Гомеля 540 литров разбавленного спирта, которым те запаслись для «дезинфекции от коронавируса»

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями изъяли 540 литров разбавленного спирта и 40 литров водки у супругов из Гомеля, сообщает МВД.

По утверждению ведомства, дома у 59-летней гомельчанки и ее 64-летнего супруга оперативники нашли 540 литров спиртосодержашей жидкости и 40 литров водки без акцизных марок.

На видео МВД супруги пояснили, что закупили все это «на российской таможне». На вопрос о целях покупки пенсионерка ответила, что алкоголь семья приобрела для «дезинфекции от коронавируса».

На 64-летнего пенсионера составили протокол за незаконное перемещение и хранение спиртосодержащей продукции (части 2 и 3 статьи 13.21 КоАП).