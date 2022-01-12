В аэропорту Минска пограничиники задержали российского экс‑чиновника, пытавшегося улететь в Стамбул по поддельному паспорту

10 января в Национальном аэропорту «Минск» во время оформления на рейс «Минск-Стамбул» пограничники задержали бывшего главу администрации Ставрополя. Против него возбудили уголовное дело за подделку документов (статья 380 УК), сообщает Госпогранкомитет.

По информации ведомства, во время прохождения погранконтроля пограничники заметили в паспорте россиянина признаки подделки.

При себе у задержанного был настоящий российский паспорт. Выезд за пределы страны экс-главе Ставрополя был ограничен. Пограничники выяснили, что в 2014 году бывшего чиновника приговорили к 9 годам колонии по обвинению во взяточничестве. Он не отбыл срок до конца и вышел по условно-досрочному освобождению, которое предполагало ограничение на выезд за границу.

По версии ГПК, россиянин «надеялся уехать за рубеж и воспользовался поддельным документом». Против задержанного возбудили уголовное дело за подделку документов (статья 380 УК).

В пресс-релизе ведомство не назвало имени задержанного россиянина, но информация о нем совпадает с бывшим главой Ставрополя Игорем Бестужим, осужденным в 2014 году на 9 лет колонии по обвинению во взяточничестве.