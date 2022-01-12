«Вясна» сообщила о задержании активиста и правозащитника в Минске и Борисове
«Вясна» сообщила о задержании активиста и правозащитника в Минске и Борисове
12 января 2022, 15:23
 
 
 
 
 

В Борисове силовики задержали правозащитника Олега Мацкевича, в Минске задержан активист Антон Жилко, пишет правозащитный центр «Вясна».

В квартире борисовского правозащитника силовики провели обыск и конфисковали технику. 14 июля 2021 года Мацкевича уже задерживали, но отпустили после допроса.

Общественный активист Антон Жилко успел сообщить знакомым, что к нему домой пришли силовики в балаклавах. В квартире вместе с ним была Наталья Пухова, которая, возможно, тоже задержана.

О причинах задержания и местонахождении активиста и правозащитника неизвестно.

     
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