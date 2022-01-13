Суд оштрафовал Google на 1,4 миллиона рублей за нарушение антимонопольного законодательства

Верховный суд отказал Google LLC в удовлетворении жалобы против министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), корпорация оштрафована на 1 миллион 438 тысяч рублей, сообщает министерство.

Летом МАРТ обвинил Google в нарушении антимонопольного законодательства на рынке магазинов приложений, предустановленных на мобильных устройствах с операционной системой Android. По мнению министерства, компания предлагает производителям смартфонов и планшетов предустановку Google Play только при обязательной предустановке других приложений корпорации. МАРТ считает, что это ограничивает возможность доступа на мобильные других разработчиков приложений поиска.

В июле 2021 года Google LLC обжаловала действия министерства. Экономический суд Минска в сентябре, а также Верховный суд в декабре и январе отказали корпорации в удовлетворении жалобы.

Экономический суд Минска в постановлении от 10 декабря оштрафовал Google LLC на 1 438 941 беларуский рубль за «злоупотребление доминирующим положением».