Обвиняемую по делу TUT.by вдову основателя издания Юлию Чернявскую освободили из‑под домашнего ареста
Обвиняемую по делу TUT.by вдову основателя издания Юлию Чернявскую освободили из‑под домашнего ареста
Дело TUT.by
13 января 2022, 11:44
 
 
 
 
 

Вдове основателя TUT.by Юрия Зиссера Юлии Чернявской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов (часть 2 статьи 243 УК) по делу против сотрудников издания сменили меру пресечения и освободили из-под домашнего ареста, пишет Zerkalo со ссылкой на осведомленный источник.

Ранее утром мать Чернявской Александра написала «Юля вернулась» в сторис в своем фейсбук-аккаунте.

В мае 2021 года в офисах «ТУТ БАЙ МЕДИА» и связанных с медиахолдингом hoster.by и av.by, а также у журналистов и главного редактора издания прошли обыски. КГК возбудил уголовное дело по статье о неуплате налогов, сайт и счета TUT.by заблокировали. Задержаны 14 сотрудников компании и ее партнеров.

В конце июля Александр Лукашенко сказал, что руководителям TUT.by вменяют ущерб в 2,5 миллиона рублей. По его словам, они, как и руководители предприятия «Белтяжмаш», фирмы «Модум» и интернет-магазина 21vek.by, «сами активно участвовали в незаконных митингах и маршах», а также «производили протестную символику, платили за выходы людей на улицы, призывали к противоправным действиям».

7 октября СК возбудил новое уголовное дело против сотрудников «ТУТ БАЙ МЕДИА» и «иных лиц» — о разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК).

13 августа 2021 года суд признал информационную продукцию TUT.by, а также проект бывшей команды издания Zerkalo и его соцсети экстремистскими ресурсами.

     
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