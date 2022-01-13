Обвиняемую по делу TUT.by вдову основателя издания Юлию Чернявскую освободили из‑под домашнего ареста

Вдове основателя TUT.by Юрия Зиссера Юлии Чернявской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов (часть 2 статьи 243 УК) по делу против сотрудников издания сменили меру пресечения и освободили из-под домашнего ареста, пишет Zerkalo со ссылкой на осведомленный источник.

Ранее утром мать Чернявской Александра написала «Юля вернулась» в сторис в своем фейсбук-аккаунте.

В мае 2021 года в офисах «ТУТ БАЙ МЕДИА» и связанных с медиахолдингом hoster.by и av.by, а также у журналистов и главного редактора издания прошли обыски. КГК возбудил уголовное дело по статье о неуплате налогов, сайт и счета TUT.by заблокировали. Задержаны 14 сотрудников компании и ее партнеров.

В конце июля Александр Лукашенко сказал, что руководителям TUT.by вменяют ущерб в 2,5 миллиона рублей. По его словам, они, как и руководители предприятия «Белтяжмаш», фирмы «Модум» и интернет-магазина 21vek.by, «сами активно участвовали в незаконных митингах и маршах», а также «производили протестную символику, платили за выходы людей на улицы, призывали к противоправным действиям».

7 октября СК возбудил новое уголовное дело против сотрудников «ТУТ БАЙ МЕДИА» и «иных лиц» — о разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК).

Разгром TUT.by

13 августа 2021 года суд признал информационную продукцию TUT.by, а также проект бывшей команды издания Zerkalo и его соцсети экстремистскими ресурсами.