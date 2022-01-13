Суд арестовал на 8 суток активистку и директорку благотворительной организации «Геном» Дарью Царик

Суд приговорил 30-летнюю активистку и директорку благотворительной организации «Геном» Дарью Царик к 8 суткам ареста, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Утром 13 января в Минске к девушке с обыском пришли сотрудники ГУБОПиК, после чего Царик увезли на допрос. На нее составили протокол об административном правонарушении, точная статья правозащитникам неизвестна.

В тот же день состоялся суд, который приговорил девушку к 8 суткам ареста. ️

Дарья Царик — директорка социального благотворительного общественного объединения «Геном», которое помогает людям с редкими генетическими нервно-мышечными заболеваниями. Также она входит в состав правления объединения «Радислава», которая помогает женщинам и детям, пострадавшим от домашнего насилия.

13 января, кроме Царик, обыски прошли у еще трех представительниц правления «Радиславы» или их родственников. Одного человека задержали, сообщила в закрытом посте в своем фейсбуке тренер по самообороне Ольга Ланевская, которая сотрудничает с организацией.

В декабре 2021 года бывшей руководительнице объединения «Радислава» Ольге Горбуновой предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса: о массовых беспорядках (части 1, 2 и 3 статьи 293 УК) и о грубом нарушении порядка (части 1 и 2 статьи 342 УК). Ее задержали 9 ноября.

Обновлено в 21:10. Добавлена информация об обысках у других представительниц «Радиславы».