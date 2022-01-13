По запросу прокуратуры заблокирован сайт правозащитной организации Human Constanta

По постановлению прокурора города Минска Олега Лаврухина заблокирован сайт правозащитной организации Human Constanta, сообщает ведомство.

По версии прокуратуры, на сайте установлены «многочисленные нарушения» закона «О СМИ». Так, на сайте, как утверждается, публиковали «недостоверную информацию, направленную на распространение деструктивных настроений в обществе, подрыв авторитета действующей власти» и силовиков.

Отдельные тексты, утверждает прокуратура, «сопровождались радикальными сообщениями», которые разжигают вражду и рознь.

Организацию создали в 2016 году, правозащитники определили три основных направления своей деятельности: защиту прав человека, иностранных граждан и людей без гражданства; продвижение идеи антидискриминации и образование в области прав человека; работу в области цифровых прав и свобод.

Human Constanta публикует годовую отчетность о своей деятельности и материалы о правовой ситуации в стране — например, «Обзор борьбы с "экстремизмом" в Беларуси за апрель-май 2021» и «Что изменит новый закон о защите персональных данных в Беларуси».

В июле 2021 года Мингорисполком принял решение о ликвидации организации.