Власти закроют минский лицей №1 в 2023 году; в этом году туда не будут набирать новых учеников

Лицей №1 при БГУИР закроют в 2023 году, сообщает Sputnik со ссылкой на комитет по образованию Мингорисполкома.

В 2022 году туда не будут набирать учеников в 10-е классы. Нынешние учащиеся смогут доучиться в лицее, а преподавателей обещают трудоустроить после закрытия.

В декабре стало известно, что власти также закрывают столичный лицей №2. В комитете по образованию Мингорисполкома подтвердили — его, как и лицей №1, закроют в 2023 году. С чем связана оптимизация лицеев, в ведомстве не уточнили.

Впервые о планах властей закрыть все общеобразовательные лицеи репетитор Евгений Ливянт написал в конце ноября. 1 декабря Минобразования ответило в своем телеграм-канале, что это неправда: «Информируем учащихся и их родителей, что Министерство образования не планирует закрытие общеобразовательных лицеев. Информация, распространенная в социальных сетях и деструктивных каналах, не соответствует действительности».

В Минске после закрытия двух лицеев останутся 12: Лицей БГУ, Минский областной лицей, лицей №3, лицей №6, лицей №8, лицей №9, лицей №12, лицей №13, лицей №14, лицей БНТУ, специализированный лицей МВД и лицей транспортного строительства.