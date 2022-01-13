Минобороны объявило о выводе беларуских военнослужащих из Казахстана

Беларуские военнослужащие из состава миротворческих сил ОДКБ завершают свое участие в «урегулировании кризисной ситуации» в Казахстане, вывод войск должен пройти в течение 10 дней, объявило министерство обороны Беларуси в своем телеграм-канале.

От Беларуси в Казахстан отправляли миротворческую роту из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций.

В начале января ОДКБ направила миротворческие силы в Казахстан для «охраны государственных и военных объектов» и «оказания содействия силам правопорядка». На этот момент в стране проходили массовые протесты, начавшиеся из-за роста цен на газ для автомобилей и переросшие в противостояние протестующих с силовиками и властью.

Решение о направлении войск ОДКБ объяснила «вмешательством извне» в политику Казахстана. В ночь на 8 января президент страны Касым-Жомарт Токаев опубликовал в своем твиттере тред, в котором, в частности, утверждал, что на Алматы напали 20 000 «террористов». За день до этого он отдал приказ стрелять по протестующим без предупреждения.

До сих пор Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ практически не принимали участия в реальных миротворческих или антитеррористических операциях, за что организация неоднократно подвергалась критике, в том числе и со стороны ее членов. Когда в 2010 году в Кыргызстане конфликт между кыргызской и узбекской общинами привел к многочисленным человеческим жертвам, в Бишкек запросили военной помощи, однако ОДКБ отказала, после чего Александр Лукашенко назвал дальнейшую деятельность организации бесперспективной.

ОДКБ также решила не вмешиваться в войну в Нагорном Карабахе в 2020 году. Как отметил по этому поводу президент России Владимир Путин, Нагорный Карабах по международному праву всегда был частью Азербайджана, а поскольку на территориальную целостность Армении никто не покушался, ОДКБ вмешаться не могла.