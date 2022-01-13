МВД отчиталось о задержании троих автоугонщиков из Бобруйска; для задержания одного из них спецназ стрелял по колесам автомобиля

Сотрудники милиции при поддержке спецподразделения «Алмаз» задержали троих жителей Бобруйска, подозреваемых в угоне нескольких автомобилей, сообщает МВД.

По версии ведомства, в декабре 44-летний «преступный авторитет» и еще двое бобруйчан 37 и 32-летнего возраста за одну ночь угнали два автомобиля: Kia Sportage и Hyundai Santa Fe 2020 года выпуска.

Одного из подозреваемых спецназовцы «Алмаза» задержали, прибегнув к стрельбе по колесам угнанного автомобиля, поскольку его водитель не подчинялся требованию ГАИ остановиться. Второй автомобиль обнаружили на территории Бобруйского района.

При обыске по месту жительства и в гаражах у подозреваемых нашли имущество потерпевших, которое находилось в салонах автомобилей в момент похищения. Также у них изъяли две винтовки, сим-карты российских мобильных операторов и электронные устройства для вскрытия транспортных средств и блокировки сигнализации.

Как добавляет МВД, сейчас ведомство взаимодействует с коллегами из России, чтобы установить причастность задержанных бобруйчан к угонам автомобилей в соседней стране.