МВД: задержан минчанин, подозреваемый в повреждении «самодельным взрывным устройством» милицейского авто

Силовики задержали 45-летнего минчанина, которого подозревают в повреждении милицейского автомобиля «с использованием самодельного взрывного устройства», сообщает «Белта» со ссылкой на замминистра внутренних дел Геннадия Казакевича.

Происшествие случилось в ночь с 7 на 8 января недалеко от здания Центрального РУВД.

Как передает Следственный комитет, ночью 13 января аналогичным способом повредили киоск «Табакерка» и урну в том же районе. Следствие подозревает, что задержанный виновен и в этом происшествии. Также «установлена причастность» мужчины к аналогичному преступлению в Центральном районе Минска в октябре 2020 года. СК не уточняет, о каком именно случае идет речь.

Также ведомство утверждает, что дома у минчанина нашли не меньше пяти «подготовленных к использованию взрывных устройств и в больших количествах различные химические вещества и компоненты для их изготовления».

Замминистра Казакевич также сказал, что минчанин подорвал два взрывных устройства у Центрального РУВД 1 января.

Действия задержанного квалифицированы как акт терроризма, совершенный повторно (часть 2 статьи 289).

Днем 8 января в телеграм-канале активиста Антона Мотолько сообщали, что ночью жители домов по улице Орловской слышали сильный хлопок со стороны Центрального РУВД. В тот же день здание оцепили, а милиционеры опрашивали местных жителей.

Обновлено в 18:25. Добавлена информация от Следственного комитета.

Обновлено в 18:45. Добавлено видео взрыва от МВД и комментарий Казакевича о том, что мужчину подозревают во взрыве двух устройств 1 января.