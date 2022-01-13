Суд обязал государство выплатить 16 тысяч рублей шарковщанину, которого признали невиновным после 16 месяцев под стражей
Суд обязал государство выплатить 16 тысяч рублей шарковщанину, которого признали невиновным после 16 месяцев под стражей
13 января 2022, 22:34
 
 
 
 
 

16 декабря суд Шарковщинского района обязал министерство финансов выплатить 16 060 рублей местному жителю, который 16 месяцев провел в СИЗО и ИВС, а потом оказался невиновен, сообщается на Национальном правовом портале.

Мужчину задержали и обвинили в убийстве (часть 1 статьи 139 УК). Он провел 16 месяцев в ИВС и СИЗО, но в результате суд признал его невиновным. Верховный суд поддержал это решение.

Как указано в документе, далее суд вынес постановление о признании за мужчиной права на возмещение морального и имущественного вреда, причиненного действиями органов уголовного преследования.

На момент задержания он имел постоянное место работы, куда вернулся после освобождения. В результате он «прогулял» 503 дня. Мужчина посчитал, сколько недополучил за это время, сколько потратил на адвоката, и подал иск к министерству финансов.

Суд Шарковщинского района принял решение взыскать с казны в пользу истца сумму в 15 410 рублей. Также государство должно возместить расходы по оплате юридической помощи — 650 рублей.

     
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