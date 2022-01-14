В Минске местного жителя будут судить за распространение данных 660 работников прокуратуры и Комитета госконтроля

Генпрокуратура направила в суд дело против минчанина, обвиняемого в передаче персональных данных 660 работников прокуратуры и Комитета госконтроля, сообщает пресс-служба ведомства.

Его действия квалифицированы как распространение информации о частной жизни и персональных данных (часть 1 и 2 статьи 203-1 УК), пособничество разжиганию социальной вражды и розни (часть 6 статьи 16 и часть 3 статьи 130 УК) и угрозе насилием в отношении должностного лица (часть 6 статьи 16 и часть 1 статьи 366 УК).

Прокуратура утверждает, что обвиняемый К. по работе имел доступ к служебной информации, в которой хранились данные должностных лиц государственных органов. Он передал администраторам телеграм-каналов, направленным «на дискредитацию действующей власти», данные о жизни «не менее 660 работников прокуратуры и КГК», пишет ведомство.

«После опубликования личных данных потерпевших в их адрес стали поступать угрозы применения насилия к ним и их близким, а также публичные оскорбления», — говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Какой суд рассмотрит дело против минчанина, неизвестно.