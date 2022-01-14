Силовики провели обыски у двух могилевских журналистов и допросили их по уголовным делам

Утром силовики провели обыски у шеф-редактора сайта «Магілеўскі рэгіен» Бориса Вырвича и видеооператора Евгения Глушкова, сообщает правозащитный телеграм-канал МАYDAY.

Обыск у Евгения Глушкова начался рано утром — в его квартиру, сломав замок, ворвались сотрудники ОМОН в обмундировании, следователь и еще двое силовиков, которые не представились. Во время обыска у Глушакова изъяли всю технику. После обыска оператора отвезли в УВД Могилевского облисполкома и как свидетеля допросили по уголовному делу о клевете (статья 188 УК).

Подробности обыска у Бориса Вырвича неизвестны. Журналист проходит свидетелем по уголовным делам о клевете (статья 188 УК), нарушении тайны переписки или разговоров (статья 203 УК), призывах к причинению вреда нацбезопасности (статья 361 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК).

Кроме этого, силовики пришли в офис издания «Магілёўскі рэгіён». Видео обыска появилось в телеграм-канале «Альтернативное мнение». Вскоре в этом же канале появилось видео с силовиками в квартире могилевского журналиста Алеся Соболевского.

Обновлено в 14:10. Добавлена информация о визите силовиков к Соболевскому.