Силовики задержали программиста, который разработал приложение для бойкота лояльного властям бизнеса и «деанонимизации силовиков»

Сотрудники ГУБОПиК задержали 31-летнего программиста из Пуховичского района, разработавшего приложение для бойкота лояльного властям бизнеса для «деанонимизации силовиков», сообщает МВД.

На видео, опубликованном пресс-службой, задержанный говорит, что приложение содержало информацию о силовиках и товарах беларуских производителей, «которые не рекомендовалось покупать». По словам разработчика, он удалил приложение, потому что «осознал, что эта программа наносит вред нашему обществу».

В пресс-релизе значится, что программист связывался с хакерской группой «Кибер-партизаны» для продвижения своего приложения и участвовал в плане «Перамога», собираясь «спонсировать его деятельность».

Разработчика признали подозреваемым по делу о грубом нарушении порядка (статья 342 УК).