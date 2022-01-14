Полочанин погиб от взрыва снаряда при попытке извлечь арматуру из бетонных столбов

Двое жителей Полоцка пытались взорвать бетонные столбы, чтобы извлечь из них арматуру. Один из снарядов взорвался при транспортировке, 59-летний полочанин погиб, сообщает СК.

По версии следствия, двое полочан с марта 2021 года по 13 января 2022 года хранили в лесу не менее восьми снарядов «танковый выстрел 125 мм» с взрывчаткой внутри. Днем 13 января мужчины решили взорвать бетонные конструкции на территории бывшего полигона около деревни Дретунь, чтобы достать из них арматуру. Один из снарядов взорвался, и 59-летний полочанин погиб. Его 60-летний знакомый позвонил в милицию и сообщил о происшествии.

СК возбудил уголовное дело о незаконных действиях в отношении боеприпасов (часть 3 статьи 295 УК).