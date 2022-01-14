Жительницу Ганцевичского района будут судить за причинение легких телесных повреждений 9‑летней дочке

31-летнюю жительницу Ганцевичского района будут судить за причинение легкого телесного повреждения 9-летней дочери (статья 153 УК), сообщает Генпрокуратура.

По информации ведомства, 5 сентября обвиняемая нанесла руками и ремнем удары по различным частям тела девочки. Во время посещения семьи, педагог зафиксировал факт избиения.

Малолетняя с 2019 года признана находящейся в социально опасном положении, а затем нуждающейся в государственной защите. По решению комиссии по делам несовершеннолетних девочку поместили в приют в связи с угрозой жизни и здоровья. В суде рассматривается иск о лишении матери родительских прав.