Владимир Путин назначил Бориса Грызлова послом России в Беларуси

Владимир Путин назначил Бориса Грызлова российским послом в Беларуси, сообщает РИА «Новости».
Грызлов будет третьим российским послом за год.
19 марта этот пост покинул Дмитрий Мезенцев. Ранее он рассказал, что отказался от встречи с представителями Координационного совета.
25 марта послом был назначен Евгений Лукьянов. До этого он четыре года возглавлял российскую дипмиссию в Латвии.
на столько выросло число уголовных дел по статье о незаконном обороте наркотиков с 2020 по 2021 годИсточник: Следственный комитет