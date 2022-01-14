Владимир Путин назначил Бориса Грызлова послом России в Беларуси
Владимир Путин назначил Бориса Грызлова послом России в Беларуси
14 января 2022, 15:28
 
 
 
 
 

Владимир Путин назначил Бориса Грызлова российским послом в Беларуси, сообщает РИА «Новости».

Грызлов будет третьим российским послом за год.

19 марта этот пост покинул Дмитрий Мезенцев. Ранее он рассказал, что отказался от встречи с представителями Координационного совета.

25 марта послом был назначен Евгений Лукьянов. До этого он четыре года возглавлял российскую дипмиссию в Латвии.

     
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