Комик Слава Комиссаренко уехал из России после предупреждения, что его собираются «выкрасть в Москве и вывезти на машине в Беларусь»

Беларуский стендапер Слава Комиссаренко во время выступления в Киеве рассказал, что его объявил в розыск КГБ; он уехал из России в Киев. Отрывок его концерта появился на его ютуб-канале.

По словам Комиссаренко, ему написал «человек, который связан с беларускими протестами» и предупредил, что комика собираются «выкрасть в Москве и вывезти на машине в Беларусь».

«Знаете, как я провел новогодние праздники? Меня объявило в розыск беларуское КГБ. Мне написал человек, который связан с беларускими протестами. Он написал мне сообщение: "Здравствуйте, Слава. К сожалению, есть информация из достоверных источников, что вас собираются выкрасть в Москве и вывезти на машине в Беларусь. Проявите осторожность". Я такой: "Проявите осторожность?". Как будто мне не от КГБ убегать, а нести горячий чай», — рассказал Комиссаренко.

«Неужели их не остановит, что у меня уже есть российский паспорт?», — удивился комик. В ответ на это источник стендапера предположил, что силовики посмотрели интервью комика Юрию Дудю и решили, что у Комиссаренко еще нет российского паспорта.

На своей странице в фейсбуке стендапер написал, что «уехал я, как оказалось не зря», так как сотрудники КГБ «звонили, писали ему смски».

«Кгбшники видимо устали ходить в поисках меня по Арбату и решили мне позвонить. Звонили, писали смски, правда зайти ко мне в инстаграм, чтобы увидеть 10 афиш из Киева и понять, что я не в Москве, не догадались», — написал Слава Комиссаренко.

После президентских выборов 2020 года Комиссаренко начал высказываться на политические темы в своих выступлениях. В интервью Юрию Дудю он рассказал, что его родителей «[силовики] уже искали в Беларуси».