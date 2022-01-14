«Новы Час»: Ольге Майоровой из «группы Автуховича» переквалифицировали часть статьи о терроризме на более суровую

Ольге Майоровой из «группы Автуховича» переквалифицировали часть статьи о терроризме (статья 289 УК) со второй на третью, сообщает издание «Новы Час». По ней предусмотрено более суровое наказание — до 25 лет лишения свободы.
«Насчет приговора я сильно не волнуюсь. С моим давлением не принципиально — 3 года или 20. Но при нынешней традиции давать минимум при невиновности, конечно, думаю 8 лет (см. ст. 289 ч. 3 УК РБ, от 8 до 25 лет)», — написала она в письме к сыну.
Майорову задержали 4 января 2021 года, во время обыска изъяли два ноутбука и два смартфона. Канал ОНТ назвал ее ведущей соцсети Николая Автуховича. В прошлом она была членом Объединенной гражданской партии.
15 февраля ее и еще 16 человек КГБ внес в список «причастных к террористической деятельности».
на столько выросло число уголовных дел по статье о незаконном обороте наркотиков с 2020 по 2021 годИсточник: Следственный комитет