Zerkalo: в исправительном учреждении на химии в Пружанском районе умер осужденный

В Пружанском районе на химии в исправительном учреждении открытого типа № 7 умер осужденный, сообщает Zerkalo со ссылкой на анонимные источники. Причина смерти и имя погибшего не уточняются.

По словам источника издания, мужчине было 48 лет. Другой источник рассказал, что мужчине было 46 лет.

«Он недавно перенес инсульт в легкой форме, но его все равно устроили работать на физически сложную работу», — рассказал собеседник издания.

В дежурной части ИОУТ № 7 от комментариев отказались.