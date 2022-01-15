В деревне Терюха силовики задержали местного жителя; он написал в районную газету письмо по поводу новой Конституции
В деревне Терюха силовики задержали местного жителя; он написал в районную газету письмо по поводу новой Конституции
15 января 2022, 18:20
 
 
 
 
 

14 января в деревне Терюха силовики провели обыск у местного жителя Николая Витикова и задержали его, сообщает «Вясна».

Правозащитники со ссылкой на родных пишут, что проблемы у сельчанина начались после его письма в районную газету «Маяк» по поводу обсуждения новой Конституции. Сейчас житель деревни находится в изоляторе временного содержания.

«Предварительно стоит вопрос о возбуждении уголовного дела о разжигании вражды», — пишет «Вясна» со ссылкой на родных задержанного.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что референдум по Конституции пройдет во второй половине февраля.

     
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