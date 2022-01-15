Директора типографии и администратора телеграм‑канала приговорили к 4 годам колонии за печать «протестных листовок»

14 января Минский городской суд приговорил директора частной типографии Артема Федосенко и администратора телеграм-канала «Атолино» Павла Юхневича к 4 годам колонии по обвинению в изготовлении и распространении «протестных листовок, стикеров, газет», а также в участии в воскресных маршах в августе-сентябре 2020 года, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Действия обвиняемых квалифицировали как грубое нарушение порядка (часть 1 статьи 342 УК) и распространение материалов, содержащих призывы к причинению вреда нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК). Процесс по делу был закрытым — суд аргументировал это решение наличием в деле «материалов, содержащих призывы к экстремистской деятельности», а также необходимостью «обеспечения безопасности эксперта Князева».

О задержании директора типографии Федосенко МВД сообщило 5 июня 2021 года. По версии ведомства, он «печатал незарегистрированные газеты, стикеры и листовки протестного толка, используя оборудование фирмы».

На видео МВД он сказал, что по просьбе неизвестного ему человека по имени Олег, с которым он связывался через телеграм, печатал «Честную газету» и «Народную волю», а за это получал деньги.

Второго обвиняемого по этому делу — администратора телеграм-канала «Атолино» Павла Юхневича — сотрудники ГУБОПиК задержали 19 марта прошлого года «во время перевозки газет протестного толка и стикеров с незарегистрированной символикой».

«В автомобиле и гараже оперативники обнаружили более 15 тыс. экземпляров газет, свыше 12 тыс. стикеров и 4,5 тыс. оппозиционных листовок. Продукцию должны были распространить в Минской, Могилевской, Гомельской и Гродненской областях», — писала пресс-служба ведомства.