Украина подозревает в кибератаке на свои госструктуры хакеров, которых связывают с беларускими спецслужбами

Украина считает, что атаку на ее госструктуры совершили хакеры из группы UNC1151, которую связывают с беларуской разведкой. Об этом агентству Reuters заявил замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Демедюк.

«Порча сайтов была лишь прикрытием для более деструктивных действий, которые происходили за кадром и последствия которых мы ощутим в ближайшее время», — сказал Демедюк.

Программное обеспечение, которое хакеры использовали для шифрования данных на государственных серверах, похоже на то, с помощью которого была совершена кибератака на Национальный комитет Демократической партии США в 2016 году перед президентскими выборами, добавил он.

По словам Демедюка, группировка специализируется на кибершпионаже и связана также с российскими спецслужбами.

Администрация Александра Лукашенко и МИД России не ответили агентству Reuters по поводу заявления Демедюка.

В ноябре 2021 года американская компания Mandiant, занимающаяся изучением киберугроз, опубликовала доклад о причастности связанных с властями Беларуси хакеров из группировки UNC1151 к кибератакам против европейских чиновников, беларуских журналистов и политических активистов.

«Деятельность UNC1151 нацелена на организации государственного и частного секторов в Украине, Литве, Латвии, Польше и Германии. Целями также являются беларуские диссиденты, СМИ и журналисты. <…> Полученная нами техническая информация указывает на то, что операционная деятельность UNC1151, вероятно, ведется из Минска. Эта оценка основана на показаниях нескольких источников, которые связывают эту деятельность с лицами, проживающими в Беларуси. Кроме того, отдельные технические свидетельства подтверждают связь между операторами UNC1151 и беларускими военными», — отметили расследователи.

В ночь на 14 января хакеры атаковали несколько правительственных сайтов Украины. На главной странице украинского МИД на украинском, русском и польском языках хакеры разместили сообщение, что личные данные украинцев появятся в общем доступе в сети.