В минском клубе Crazy Horse распылили газ и зажгли дымовую шашку, есть пострадавшие

В минском клубе Crazy Horse распылили газ и зажгли дымовую шашку, сообщил канал «Стыдно Минск». Канал опубликовал видео, на которых нескольких девушек выносят из здания на руках.

По словам очевидцев, в этот момент в клубе проходила тусовка Fire Store. Около 20:30 молодой человек в толпе распылил перцовый балончик, кто-то зажег дымовую шашку, пишет «Наша Ніва».

«Всем стало плохо и все помещение наполнилось газом. Организатор сказал, чтобы мы выходили на улицу и ничего с собой не брали. Оттуда вынесли 7 человек точно. Они потеряли сознание», — рассказал собеседник издания.

«Мероприятие уже закончилось, у нас все нормально», — прокомментировал происшедшее арт-директор клуба.

«По данному факту сотрудники милиции проведут проверку», — рассказали изданию Sputnik в ГУВД Мингорисполкома.

По оценкам посетителей, на мероприятии было несколько сотен человек.