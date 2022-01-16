На беларуской границе задержали сына бизнесмена Эдуарда Войтеховича; он ехал из Латвии на похороны отца

На беларуской границе силовики задержали 36-летнего Илью Войтеховича, сына умершего бизнесмена Эдуарда Войтеховича, сообщает издание Reform со ссылкой на знакомых мужчины.

Мужчина пытался въехать в Беларусь из Риги, чтобы попасть на похороны отца. Его не пропускали, а через три часа, как передают знакомые, из Минска приехал ГУБОПиК и задержал Войцеховича «за пропаганду антигосударственной деятельности». Сейчас он находится на Окрестина.

12 августа 2020 года суд приговорил Илью Войцеховича к 15 суткам ареста.

Бизнесмен Эдуард Войтехович умер в ночь с 11 на 12 января. Он работал заместителем председателя Мядельского районного совета по развитию предпринимательства. В 1995-м стал депутатом Верховного Совета, а спустя год подписался за импичмент Александру Лукашенко.

Вскоре Войтехович запустил Центр развития сельского предпринимательства. В 2002 году он создал сельскую усадьбу на бывшем хуторе Подкостелок Островецкого района. Также он организовал на родине фестиваль «Камарова — кола дзён».

В августе 2020 года бизнесмен выступил против насилия, а его частный магазин участвовал в забастовке.