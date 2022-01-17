Zerkalo: силовики задержали директора Борисовского завода агрегатов

Силовики задержали директора Борисовского завода агрегатов Петра Кацубу, сообщает издание Zerkalo со ссылкой на читателей.

Информацию журналистам подтвердили в приемной директора. Там уточнили, что обязанности директора исполняет главный инженер Денис Андреев. В приемной не подтвердили, что вместе с Кацубой задержали несколько работников предприятия.

В профсоюзе завода журналистам ни опровергли, ни подтвердили информацию о задержании директора, но сказали, что его обязанности исполняет главный инженер.

На сайте завода Петр Кацуба до сих пор указан директором.

Причина задержания директора неизвестна. Силовые органы о претензиях к Кацубе или уголовном деле в отношении него не сообщали.

Борисовский завод агрегатов входит в созданный в 2011 году холдинг «Автокомпоненты», которым управляет ОАО БАТЭ. На тот момент акции предприятия находились в собственности Минского моторного завода.

Завод специализируется на выпуске в том числе турбокомпрессоров, пневмокомпрессоров, водяных и масляных насосов, а также масляных фильтров.