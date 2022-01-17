Против задержанного жителя деревни Терюха возбудили уголовное дело о разжигании вражды за высказывания о ВНС

Против задержанного в деревне Терюха местного жителя Николая Витикова возбудили уголовное дело о разжигании вражды (часть 1 статьи 130 УК), сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на свой источник.

6 января силовики провели обыск у 68-летнего бывшего депутата сельсовета. По информации неназванного источника, они «искали "экстремизм" и символику, ничего не нашли». В постановлении на обыск было написано, что Витиков «нелицеприятно высказался против Всебелорусского народного собрания».

14 января пенсионера задержали и поместили в ИВС. Теперь против него возбудили уголовное дело, мужчину поместили под стражу.

Ранее правозащитники сообщали, что проблемы у сельчанина начались после его письма в районную газету «Маяк» по поводу обсуждения новой Конституции.

«Еще один такой момент — он хотел организовать в Терюхе диалоговую площадку для обсуждения Конституции. Не знаю, связано это с его задержанием или нет. Он человек активный», — добавил собеседник.

