СК возбудил уголовное дело против 17‑летнего школьника, распылившего перцовый баллончик в клубе «Crazy Horse»

Следственный комитет возбудил уголовное дело против 17-летнего школьника, распылившего перцовый баллончик в клубе Crazy Horse 16 января. Действия школьника квалифицировали как особо злостное хулиганство (часть 3 статьи 339 УК), сообщает ведомство.

Сотрудники милиции задержали школьника, с его участием проводят следственные действия. Во время допроса задержанный не смог объяснить причину своего поступка.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли записи видеокамер и допросили свидетелей и потерпевших.

Из-за распыления перцового баллончика в клубе пострадали четыре несовершеннолетние девушки — они находятся в больнице, отмечает СК.

16 января в клубе Crazy Horse проходила тусовка Fire Store. Около 20:30 молодой человек в толпе распылил перцовый балончик, кто-то зажег дымовую шашку, писала «Наша Ніва».

«Всем стало плохо и все помещение наполнилось газом. Организатор сказал, чтобы мы выходили на улицу и ничего с собой не брали. Оттуда вынесли 7 человек точно. Они потеряли сознание», — рассказал собеседник издания.