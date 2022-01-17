На границе с Польшей неизвестные повредили государственный герб Беларуси; возбуждено уголовное дело
На границе с Польшей неизвестные повредили государственный герб Беларуси; возбуждено уголовное дело
17 января 2022, 17:24
 
 
 
 
 

На беларуско-польской границе неизвестные повредили пограничный столб и щиток с изображением государственного герба Беларуси, сообщает Следственный комитет.

Возбуждено уголовное дело о надругательстве над госсимволами (статья 370 УК). Ведомство отмечает, что лицевая сторона столба направлена в сторону Польши.

Следователи «фиксируют следовую картину» и допрашивают свидетелей. На месте обнаружили металлические шарики — предполагается, что ими и нанесли повреждения.

Фото: СК Беларуси

     
Предложить свою тему редакции
Предложить свою тему редакции
Ещё 25 статей