На границе с Польшей неизвестные повредили государственный герб Беларуси; возбуждено уголовное дело

На беларуско-польской границе неизвестные повредили пограничный столб и щиток с изображением государственного герба Беларуси, сообщает Следственный комитет.

Возбуждено уголовное дело о надругательстве над госсимволами (статья 370 УК). Ведомство отмечает, что лицевая сторона столба направлена в сторону Польши.

Следователи «фиксируют следовую картину» и допрашивают свидетелей. На месте обнаружили металлические шарики — предполагается, что ими и нанесли повреждения.