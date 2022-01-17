В Гомеле пациент токсикологического отделения больницы напал с ножом на врача

Ночью 16 января в Гомеле 51-летний пациент токсикологического отделения больницы напал с ножом на доктора, сообщает пресс-служба МВД.

Это случилось во время ночного обхода дежурным врачом-токсикологом. Пациент нанес ему удары ножом в область шеи и рук.

Коллеги пострадавшего сообщили об инциденте постовому милиционеру, и тот вместе с напарником задержал нападавшего. Жизни врача ничего не угрожает.

Пациент находился в больнице на принудительном лечении. В отношении него возбудили уголовное дело об особо злостном хулиганстве (часть 3 статьи 339 УК).