В Гомеле пациент токсикологического отделения больницы напал с ножом на врача

Ночью 16 января в Гомеле 51-летний пациент токсикологического отделения больницы напал с ножом на доктора, сообщает пресс-служба МВД.
Это случилось во время ночного обхода дежурным врачом-токсикологом. Пациент нанес ему удары ножом в область шеи и рук.
Коллеги пострадавшего сообщили об инциденте постовому милиционеру, и тот вместе с напарником задержал нападавшего. Жизни врача ничего не угрожает.
Пациент находился в больнице на принудительном лечении. В отношении него возбудили уголовное дело об особо злостном хулиганстве (часть 3 статьи 339 УК).
на столько выросло число уголовных дел по статье о незаконном обороте наркотиков с 2020 по 2021 годИсточник: Следственный комитет