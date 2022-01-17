Минчанина, обвиняемого в грабеже и вымогательстве, поместили в штрафной изолятор на 10 суток за попытку суицида в СИЗО

Минчанина Дмитрия Мишаковского, обвиняемого по делу о грабеже (статья 206 УК) и вымогательстве (статья 208 УК), направили в штрафной изолятор на 10 суток за попытку суицида в СИЗО-1, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Как уточнила «Медиазоне» мать Мишаковского Нина Цикото, минчанин пытался покончить с собой чуть более месяца назад, однако в штрафной изолятор его отправили только недавно. 20 января Мишаковского должны будут освободить оттуда.

«Это (попытка суицида — МЗ) случилось 13 декабря. Просто там, оказывается, колоссальная очередь в ШИЗО», — пояснила она.

По словам Цикото, о попытке самоубийства ее сына в СИЗО она узнала во время свидания с ним 22 декабря.

«Было вынесение обвинения, присутствовал адвокат и следователь. И он прямо в присутствии следователя там где-то лезвие достал, которым бреется. Не знаю, разобрали ему или он сам разобрал. Но он просто хотел какой-то резонанс, чтобы его услышали — это был как бы акт протеста», — объяснила она.

В результате, как рассказала мать Мишаковского, у него на левой руке осталось два глубоких пореза: «На одном шраме пять швов, на другом — три шва».

«Вясна» пишет, что 12 августа 2020 года Мишаковского сильно избили сотрудники милиции, а через месяц у него начало ухудшаться зрение. В апреле 2021 года минчанин получил вторую группу инвалидности по зрению.

По информации правозащитников, Мишаковский испытывает психологические проблемы из-за ухудшения зрения и принимает антидепрессанты.

26 апреля 2021 года Мишаковского задержали за неповиновение сотрудникам милиции (статья 24.3 КоАП), в это время он отбывал наказание в виде домашней химии за участие в драке. В сентябре 2021 года минчанина приговорили к двум годам химии за уклонение от отбывания наказания (статья 415 УК).

Как уточнила мать Мишаковского, он хотел уехать за границу, чтобы сделать операцию для восстановления зрения при помощи стволовых клеток, но не успел — 23 июня 2021 года его задержали по уголовному делу о грабеже (статья 206 УК) и вымогательстве (статья 208 УК).

«23-его задержали, а где-то 24-го материалы на одобрение его лечения пришли — надо было еще оформлять там визу, документы. Но его уже забрали и не отпустили», — рассказала Цикото.

Как утверждает мать Мишаковского, обвиняемым по делу о грабеже и вымогательстве ее сын стал из-за попытки вернуть у своего коллеги по ИП Александра Жабуронка деньги на выполнение контракта по строительным работам. Тот, по ее словам, взял сумму (около 3 000 беларуских рублей), выданную заказчиком, а затем перестал выходить на связь, и при этом не выполнил обещанные работы. Кроме того, он не вернул взятые у знакомого инструменты. Поскольку ИП принадлежало Мишаковскому, то он стал ответчиком по гражданскому иску в связи с неустойкой.

«Дима все это время Сашу пытался найти, а Саша начал скрываться, потому что он у многих деньги позанимал. И занял. У нас тут такой местный "авторитет" — Акулов Дмитрий. Он, я так понимаю, давал деньги людям в долг, и если их потом не возвращали — он их выколачивал», — объясняет мать Мишаковского.

По ее словам, когда Акулов вместе с еще несколькими людьми решил поехать на дачу к Жабуронку, Мишаковский попросился поехать с ними, чтобы увидеться с Александром.

«Он поехал туда, и получилось так, что тот (Акулов — МЗ) деньги выбивал, а этот (Мишаковский — МЗ) где-то находился не непосредственно рядом, а где-то там в стороне», — говорит мать обвиняемого.

По ее словам, самостоятельно ее сын не смог бы отправиться на дачу к Жабуронку из-за проблем со зрением. Она также уверена, что ее сын не стал бы применять насилие к своему другу.