На станции метро «Пролетарская» погиб мужчина, который упал на пути перед прибывающим поездом

Утром на станции метро «Пролетарская» на пути перед прибывающим поездом упал 26-летний мужчина; он погиб на месте, сообщает СК.

Об инциденте с пассажиром на «Пролетарской» первым сообщил телеграм-канал минского метрополитена. В 9:22 появилось сообщение о закрытии станции и остановке движения поездов. Через 10 минут на «Пролетарскую» снова стали пускать пассажиров.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи изучают записи с видеокамер и опрашивают очевидцев.