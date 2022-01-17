В аэропорту Минска задержали жителя Еревана, обвиняемого в убийстве, покушении на убийство и незаконном обращении с оружием

Во время проверки документов у пассажиров рейса «Батуми-Минск» в Национальном аэропорту Минска задержали гражданина Армении, обвиняемого в убийстве, покушении на убийство и незаконном обращении с огнестрельным оружием, сообщает Пограничный комитет.

По информации ведомства, сотрудник погранконтроля заметил, что 24-летний армянин показал ему чужой паспорт. Иностранца задержали до установления личности.

Позже пограничники выяснили, что в Армении жителя Еревана обвиняют в убийстве, покушении на убийство и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. В сентябре 2021 года он во время спора в ресторане сделал 15 выстрелов в своего оппонента и друзей, рассказали сотрудники Главного управления криминальной полиции Армении.

Погранкомитет добавляет, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за использование поддельного документа (статья 380 УК) и экстрадиции обвиняемого.