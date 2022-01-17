В Витебске суд рассмотрит иск облисполкома о ликвидации общества больных гемофилией

18 января в Витебском областном суде рассмотрят вопрос о ликвидации общественного объединения «Витебское областное общество больных гемофилией», указано в расписании на сайте Верховного суда.

В качестве истца выступает Главное управление юстиции Витебского облисполкома.

На сайте общества больных гемофилией указано, что объединение зарегистрировали в 1995 году, а все его члены — люди с инвалидностью 1-2 группы с детства. Более 90% состоящих в объединении людей нетрудоспособны и получают минимальную пенсию. Цель общества — помощь в лечении и профилактике заболевания, а также в организации реабилитационного и санаторно-курортного лечения, трудоустройства и социально-бытового обеспечения.

Гемофилия — это редкое наследственное нарушение свертывания крови, обусловленное мутацией в Х-хромосоме. Заболевание влияет на способность крови к свертыванию, что означает, что у больных гемофилией кровотечение продолжается дольше, чем у здорового человека.