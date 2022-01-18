Пограничники применили оружие при задержании двух беларусов, которые наехали на автомобиле на одного из военнослужащих

Ночью около границы с Украиной пограничники применили табельное оружие, чтобы задержать двоих беларусов, наехавших на одного из военнослужащих на автомобиле после приказа остановить машину, сообщает Госпогранкомитет.

Как уточняет ведомство, ночью пограничники заметили автомобиль Audi, который ехал в направлении границы вне автодорог. Когда сотрудники погранслужбы отдали водителю приказ остановить машину, тот не послушался, а затем, пытаясь скрыться, наехал на одного из военнослужащих.

«В целях недопущения противоправных действий пограничным нарядом применено табельное оружие — произведены предупредительные выстрелы в воздух и по колесам автомобиля. Злоумышленники пытались скрыться, но были задержаны», — пишет пресс-служба ведомства.

Потерпевшему военнослужащему оказали медпомощь в Пинской центральной районной больнице, добавляет Госпогранкомитет.