«Вясна»: брестская активистка Елена Гнаук неделю держит голодовку в ИВС

В Пружанском ИВС неделю держит голодовку Елена Гнаук, сообщает правозащитный центр «Вясна» со ссылкой на детей активистки.

Сообщается, что 11 января ее арестовали на 15 суток за «нарушение режима домашней химии». Конкретный номер статьи не называется.

В сентябре активистку приговорили к 3 годам домашней химии по статье об оскорблении президента (часть 1 статьи 368 УК). В мае Гнаук уже осудили на 2 года домашней химии по «хороводному делу», суммарно ей назначили наказание в виде 3 лет домашней химии.

26 декабря в Пружанах милиция задержала активистку. Через три дня суд оштрафовал Гнаук за фото в инстаграме с платками белого и красного цветов на 1450 рублей.

Ранее она сообщала, что вечером 27 сентября у нее проходил обыск по делу об угрозах в адрес старшего прокурора Брестской городской прокуратуры Михаила Булыгина. Сама Гнаук проходит свидетельницей по делу, у нее изъяли технику.