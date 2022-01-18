В Польше полиция приехала в магазин из‑за жалобы беларуса на холодный хот‑дог; выяснилось, что сам он находится в розыске

14 января в Мысловице польская полиция приехала на вызов к скандалившему из-за проданного ему холодного хот-дога 33-летнему беларусу; позже выяснилось, что он находится в розыске из-за неоплаченного штрафа, сообщает пресс-служба местной полиции.

Как уточняет ведомство, гражданин Беларуси купил в одном из местных магазинов хот-дог, который посчитал слишком холодным. Из-за этого он начал скандалить в магазине, и на место прибыла полиция, которая обнаружила, что мужчина находится в розыске, поскольку он не оплатил штраф, назначенный ему районным судом в Цешине.

Этот штраф беларус оплатил в присутствии полицейских, чтобы избежать замены наказания на арест.