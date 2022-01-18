Прокурор запросил 11 лет колонии для новополочанина, обвиняемого в терроризме за «ежи», разбросанные на пути провластного автопробега

В суде Полоцкого района прокурор запросил 11 лет лишения свободы для 38-летнего новополоцкого ремесленника Руслана Слуцкого, обвиняемого в теракте (часть 1 статьи 289 УК) из-за «ежей», разбросанных по пути движения провластного автопробега «За единую Беларусь», а также в покушении на повреждение железнодорожных путей (часть 1 статьи 14 и часть 1 статьи 309 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Рассмотрение дела против Слуцкого началось 13 декабря. Согласно обвинению, 14 ноября 2020 года он, находясь на 122-123 километре дороги Р-20, «разбросал на полосе движения не менее 12 самодельных "ежей" и металлических шипов, достоверно зная о движущейся по указанной дороге группе автомобилей, участвующих в патриотическом автопробеге "За единую Беларусь"». В результате таких действий четыре автомобиля, участвовавших в пробеге, прокололи шины.

По версии обвинения, общий размер причиненного вреда составил 63 рубля и 51 копейку. Потерпевшими по делу признаны более 70 участников автопробега, в том числе человек с фамилией Азаренок — вероятно, речь о ведущем СТВ Григории Азаренке.

Также, по версии следствия, в ночь с 27 на 28 октября 2020 года Слуцкий с помощью проволоки попытался повредить систему сигнализации на 647 километре третьего железнодорожного пути в Полоцком районе, однако не смог довести начатое до конца, поскольку ему не хватило закладных болтов и самой проволоки.

По предъявленным обвинениям Слуцкий признал вину частично. В первый день разбирательства в суде опросили 12 потерпевших, из которых ни один не потребовал компенсации морального вреда.

В суде потерпевшие рассказали, что два из наехавших на «ежи» автомобиля принадлежали местным региональным СМИ, а еще один — одному из руководителей общественной организации «Патриоты Беларуси».

По информации правозащитников, Слуцкого задержали 20 января 2021 года, а 23 января ремесленника заключили под стражу.

21 января 2021 года МВД отчиталось о задержании новополочанина за разбрасывание металлических шипов на пути автопробега — тогда ведомство указало, что колеса пробили шесть автомобилей.

К сообщению милиции прилагалось видео, на котором задержанный рассказывал о том, как совершил преступление.

«Приготовил металлические шипы, "ежи" в простонародье, с целью, как бы навредить. Ну, когда эти автопробеги проходят. Ну, узнал, [что] у нас в Новополоцке будет проходить. Все, взял с собой их, заранее заготовленные. Когда колонна тронулась уже, вперед уехал, там не помню уже насколько. Все, выкинул их, получается, из машины, и поехал домой», — говорил он на камеру.