В Москве с сердечным приступом госпитализирован беларуский посол Владимир Семашко

В Москве с сердечным приступом госпитализирован 72-летний беларуский посол Владимир Семашко, сообщает Mash.

По сведениям издания, 16 января Семашко пожаловался на проблемы с сердцем, у него было повышенное давление. Посла доставили в больницу. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.

«В настоящее время посол Беларуси в России Владимир Семашко находится на обследовании в лечебном учреждении Москвы. Его состояние вполне удовлетворительное и опасений не вызывает», — рассказали корреспонденту издания «Белта» позже.

В ноябре 2018 года Владимир Семашко назначен послом Беларуси в России. В 2019 года наделен полномочиями заместителя Премьер-министра по вопросам деятельности Беларуси в рамках Союзного государства и отношений с Россией.

Ранее Семашко работал генеральным директором завода «Горизонт». С 2001 года — министр энергетики. В 2003 году перешел на должность первого заместителя премьер-министра.