Папа Римский пообещал направить 100 тысяч евро для помощи мигрантам на границе Беларуси и Польши

Папа Римский Франциск пообещал передать 100 тысяч евро для помощи мигрантам, находящимся на границе Беларуси и Польши, пишет ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.

«Святой отец решил направить взнос в размере 100 тысяч евро на помощь мигрантам, которые застряли между Польшей и Беларусью, а также для польского подразделения католической благотворительной организации Caritas для решения чрезвычайной ситуации с мигрантами на границе двух стран», — указывается в документе, опубликованном службой печати.

По информации Агентства телевизионных новостей, сейчас в логистическом центре в Брузгах возле польской границы проживают около 500 беженцев.