Гомельский областной суд приговорил одного из лидеров банды Морозова к 15 годам лишения свободы

Гомельский областной суд приговорил одного из лидеров «банды Морозова» Сергея Дербенева к 15 годам колонии усиленного режима за умышленное убийство двух и более лиц, совершенных с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление лицом, ранее совершившим умышленное убийство, сообщает Генпрокуратора. В пресс-релизе ведомства статьи обвинения не уточняются.

Дербенев обязан выплатить потерпевшей 30 тысяч рублей компенсации морального вреда, сообщает «Гомельская правда».

По сведениям телеканала ОНТ, дело против одного из ближайших соратников Сергея Морозова насчитывает 50 томов; в нем фигурируют восемь доказанных жертв.

Дербенева называли «руководителем службы безопасности» банды. Он находился в международном розыске за убийства в Гомельской области на протяжении 15 лет. Летом 2020 года его задержали во Владивостоке: там Дербенев жил по поддельному российскому паспорту и работал охранником.

«Гомельская правда» пишет, что банда Морозова активно действовала в Гомеле с 1990-х и была одной из самых крупных в Беларуси. Всего следователи доказали более 100 преступлений, совершенных членами группировки, в том числе около 20 убийств. Лидеров банды Сергея Морозова и Игоря Данченко приговорили к высшей мере наказания в декабре 2006 года и октябре 2007 года, Валерия Горбатого — в декабре 2006 года. Всего было осуждено более 40 человек, некоторые «морозовцы» бежали за границу. В 2015 году силовики задержали уроженца Гомеля Андрея Шильца, его проговорили к 20 колонии усиленного режима.