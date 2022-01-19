Глава администрации президента: беларусы предлагают отменить конституционный запрет на лишение гражданства

При обсуждении проекта Конституции многие беларусы предлагают отменить запрет на лишение гражданства, утверждает глава администрации президента Игорь Сергеенко. Его слова приводит телеканал СТВ.

Предложения по изменениям в Конституцию обсуждались 18 января на совещании у Александра Лукашенка во Дворце Независимости.

Сергеенко сказал, что «достаточно много граждан» высказалось о необходимости лишения гражданства экстремистов и «иных беглых лиц, своими действиями причиняющих вред белорусскому государству и обществу».

Глава АП добавил, что «подобные вопросы ставят и наши силовые ведомства». В связи с этим, продолжил Сергеенко, часть 2 статьи 10 Конституции, которая запрещает лишать беларусов гражданства, предлагается исключить в целом.

5 августа 2021 года Александр Лукашенко подписал указ № 302, который вносит поправки в закон «О гражданстве Республики Беларусь». Эти поправки допускают лишение гражданства, приобретенного не по рождению.

18 октября 2021 года начальник отдела главного управления ГУБОПиК Вячеслав Орловский предложил лишать гражданства беларусов, которые «сбежали из страны, ненавидят ее и работают в интересах западных стран».