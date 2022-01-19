С фигуранта «дела Автуховича» Владимира Гундаря сняли обвинение в терроризме и предъявили новые обвинения по двум статьям УК

Следствие сняло обвинение в терроризме (статья 289 УК) с фигуранта «дела Автуховича» Владимира Гундаря из-за отсутствия доказательств, но предъявило обвинение в создании преступной организации (часть 1 статьи 285 УК) и покушении на захват власти (часть 2 статьи 357 УК), сообщила дочь Гундаря Инга Стромская в фейсбуке.

Как уточняет издание Zerkalo со ссылкой на информацию агентства BPN, об изменении предъявленного ему обвинения Гундарь рассказал в письме своей жене.

«Что касается обвинения, то, думаю, она [адвокат] тебе рассказала. Но коротко и я напишу. Часть 2 статьи 289 с меня снята из-за отсутствия доказательств. Обвиняюсь теперь по ч. 1 ст. 285 (создание преступной организации) и ч. 2 ст. 357 (покушение на захват государственной власти неконституционным путем). Сколько по ним светит, никто не сказал и кодекс не выдают», — написал Гундарь.

20 мая 2021 года Гундаря приговорили к 3 годам колонии по обвинению в насилии над следователем (часть 1 статьи 366 УК). Суд проходил в закрытом режиме.

По версии следствия, 30 декабря к Гундарю пришли с обыском из-за предъявленного обвинения по статье о теракте (статья 289 УК) по «делу Автуховича». Мужчина, как утверждается, угрожал следователям и разбил мобильный телефон одного из них.

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КГБ считает, что Николай Автухович запасся оружием и взрывчаткой в Украине, обустроил несколько схронов и совершал поджоги автомобилей и домов силовиков. Владимира Гундаря, судя по версии, показанной в фильме на телеканале ОНТ, обвиняют в том, что они помогал Автуховичу добывать оружие. В фильме указывалось, что 28 октября Автухович переписывался с ним, обсуждая возможность приобретения «игрушки» и «маслят».