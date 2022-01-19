Прокурор запросил 2 года лишения свободы для спортивного журналиста Александра Ивулина

В суде Советского района Минска прокурор запросил 2 года колонии для журналиста Tribuna Александр Ивулина, обвиняемого в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342), передал «Медиазоне» слушатель из зала суда.

По данным следствия, 23 августа и 27 сентября 2020 года Ивулин вместе с другими протестующими «двигался по проезжей части проспекта Независимости и улицы Сурганова в Минске, блокируя и преграждая путь автомобилям».

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Кроме того, обвинение считает, что спортивный журналист размещал на ютубе «видеозаписи побудительного характера, чтобы создать негативную оценку действующей власти». Тем самым Ивулин организовал группу граждан, которые участвовали в протестах с августа 2020 по март 2021 года.

Журналиста Александра Ивулина задержали 3 июня вместе с его коллегой Ярославом Писаренко. В их квартире силовики провели обыск, а позже увезли журналистов в изолятор на Окрестина. 4 июня суд Фрунзенского района арестовал Ивулина на 30 суток по статье о повторном незаконном пикетировании (часть 3 статьи 24.23 КоАП). Его коллегу по ютуб-каналу «ЧестнОК» Ярослава Писаренко суд арестовал на 15 суток по той же статье.

Александр Ивулин — спортивный журналист издания Tribuna, автор проекта «ЧестнОК» и футболист клуба «Крумкачы».