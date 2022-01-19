Суд приговорил журналиста Александра Ивулина к 2 годам лишения свободы

Суд Советского района Минска приговорил журналиста Александра Ивулина к 2 годам колонии общего режима по обвинению в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342), передал «Медиазоне» слушатель из зала суда.

По данным следствия, 23 августа и 27 сентября 2020 года Ивулин вместе с другими протестующими «двигался по проезжей части проспекта Независимости и улицы Сурганова в Минске, блокируя и преграждая путь автомобилям».

«Если у моего ютуб‑канала была какая‑то миссия, то это точно не дискредитация положения в Республике Беларусь». Последнее слово Александра Ивулина

Кроме того, обвинение считает, что журналист размещал в своем ютуб-канале «ЧестнОК» «видеозаписи побудительного характера, чтобы создать негативную оценку действующей власти». Тем самым Ивулин выступил организатором группы граждан, которые участвовали в протестах с августа 2020 по март 2021 года.

Ивулина задержали 3 июня вместе с его коллегой по ютуб-каналу «ЧестнОК» Ярославом Писаренко. В их квартире силовики провели обыск, а позже обоих увезли в изолятор на Окрестина.

4 июня суд Фрунзенского района арестовал Ивулина на 30 суток по статье о повторном незаконном пикетировании (часть 3 статьи 24.23 КоАП). Его коллега Писаренко получил 15 суток по той же статье. Позже стало известно, что в отношении Ивулина возбуждено уголовное дело.

Александр Ивулин — спортивный журналист издания Tribuna и ведущий ютуб-канала «ЧестнОК». Весной 2021 года он начал карьеру профессинального футболиста, став нападающим ФК «Крумкачы». Новый контракт с клубом он подписал прямо в зале суда. «Медиазона» внимательно следила за процессом Ивулина.