Житель Круглого извинился на камеру за свое видео об условиях в инфекционной больнице

Предприниматель из Круглого Сергей Лешкевич извинился за то, что снял видеоролик об условиях в палате инфекционного отделения районной больницы, сообщает правозащитный телеграм-канал МАYDAY.

В начале января Лешкевич находился в инфекционном отделении Круглянской центральной районной больницы. Он записал видео об условиях в палате: деревянное окно, из которого дует, торчащая проводка, температура +14°C в санузле, покосившиеся двери. Позже эту запись использовали в одном из сюжетов ютуб-канала «Реальная Беларусь».

18 января в близком к силовикам телеграм-канале «Альтернативное мнение» появился ролик с извинениями Лешкевича. На записи он говорит, что снял видео в больнице по просьбе друга из Германии, который и отправил съемку «Реальной Беларуси».

«Такого подлого поступка от друга не ожидал», — сказал Лешкевич.

Он добавил, что помещения больницы были законсервированы семь лет назад, а открыли их из-за нужды в новых койках. Задерживала ли милиция Лешкевича, неизвестно.

В конце видео для «Альтернативного мнения» предприниматель поблагодарил врачей и призвал «не оставаться в стороне и оказывать им помощь в лечении граждан». Сам Лешкевич пообещал «оказать посильную помощь в восстановлении инфекционного отделения».