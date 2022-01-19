Задержан писатель и публицист Северин Квятковский, сообщает телеграм-канал by_culture.
По информации «Еврорадио», силовики нашли Квятковского в квартире его родственников, у него конфисковали технику. Причиной для задержания писателя стал комментарий в фейсбуке, добавляет издание. Для проведения следственных действий его увезли в Пинск.
Квятковский — автор книг «Як стаць беларусам. 100 гісторый», «Фрашкі да пляшкі», «Падарунак для Адэлi» и «Каларадская пушча», также известный как публицист, публиковавший свои тексты в том числе на «Радыё Свабода».
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